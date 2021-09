Doskozil: Mit Gewinnspiel CoV-Impfquote vorantreiben

Mit Landeshauptmann Doskozil als Gast, fand am Mittwoch das letzte ORF-Burgenland-Sommergespräch auf Burg Schlaining statt. Anlässlich steigender Infektionszahlen, war auch die Coronavirus-Krise Thema des Gesprächs.

Mit Lotterie höhere Impfquote erreichen

Im Burgenland sind derzeit 66,29 Prozent der Menschen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen können, vollimmunisiert – das ist österreichweit der höchste Wert. Doskozil strebt eine Durchimpfungsrate von mehr als 80 Prozent an, dann werde man gut durch die Pandemie kommen, sagte er. „Wir werden eine sehr groß angelegte Lotterie veranstalten. Wir werden uns Ziele setzen, bis zum 11. November eine gewisse Impfquote, eine gewisse Anzahl an Geimpften zusätzlich, zu erreichen. Wir glauben, das ist wichtig und damit kommen wir das gut durch das Jahr.“ Dabei sollen Preise bis zu einem Auto verlost werden. Die Coronavirus-Tests sollen im Burgenland weiterhin gratis bleiben.

ORF

Commerzialbank: „Bei einer Anklage werde ich zurücktreten“

Die türkis-grüne Bundesregierung könne aus seiner Sicht nur durch eine Anklageerhebung gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) „gestört“ werden, das sei der einzige Faktor, der zu Neuwahlen führen könnte, so Doskozil. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat gegen Bundeskanzler Kurz wegen des Verdachts der Falschaussage vor dem „Ibiza“-U-Ausschuss Ermittlungen eingeleitet – mehr dazu in Ermittlungen gegen Kurz. Dieser wolle auch bei einer Anklageerhebung nicht zurücktreten – mehr dazu in Kurz will auch bei Anklage Kanzler bleiben.

Angesprochen auf die Ermittlungen gegen Doskozil selbst, wegen mutmaßlicher Falschaussagen im Commerzialbank-Untersuchungsausschuss – mehr dazu in WKStA übernahm Ermittlungen gegen Doskozil und Ettl – sagte der Landeshauptmann: „Ich gehe nicht davon aus, dass es eine Anklage gegen mich geben wird, aber sollte dieser Fall eintreten, dann ist es für mich selbstverständlich zurückzutreten – das sage ich ganz klar. Da geht es um Glaubwürdigkeit, da geht es um Verlässlichkeit. Ein Politiker, wo die Justiz einmal so weit ermittelt, dass Anklage erhoben wird, hat in der Politik dann nichts mehr verloren, der muss im Interesse der Politik und auch der politischen Sauberkeit zurücktreten.“

ORF

Mindestlohn statt strengeres Arbeitslosengeld

Die Landeshauptfrau von Niederösterreich Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach sich am Dienstag für eine Kürzung des Arbeitslosengeldes aus, wenn eine zumutbare Arbeit mehrmals abgelehnt wird. Dazu sagte Doskozil, dass man zu jenen Menschen, die durch die CoV-Pandemie ohnehin finanziell betroffen seien, nicht sagen könne, dass sie die Krise mitfinanzieren sollen.

„Ich bin davon überzeugt, der richtige Weg wäre auch hier mit positiven Anreizen, mit positivem Denken, zu sagen: ‚Wir setzen den Mindestlohn generell in Österreich um‘. Dann ist es höchstwahrscheinlich ein riesen Anreiz, im Verhältnis zum Arbeitslosengeld, auch wieder arbeiten zu gehen. Das ist nicht nur aus persönlicher Sicht ein riesen Anreiz wieder arbeiten zu gehen, das ist auch ein riesen Motor für die Wirtschaft, denn genau diese Menschen, die in diesen Einkommenssegmenten, bis zu 1.700 Euro netto, sind, die konsumieren und davon würde auch die Wirtschaft profitieren“, so Doskozil.

ORF

Europäische Quote bei Aufnahme von Menschen aus Afghanistan

Auch die derzeitige Lage in Afghanistan war Thema beim Sommergespräch. Während die ÖVP weiterhin keine zusätzlichen Afghanen aufnehmen will, sprach sich die SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner diese Woche für die Aufnahme von Afghaninnen aus – mehr dazu in Rendi-Wagner will Afghaninnen aufnehmen. Der burgenländische Landeshauptmann äußerte sich folgendermaßen: „Ich bin dafür, dass diesen Menschen geholfen werden muss, dass es auch Aufnahmen in Europa geben sollte, aber, und das ist meine Einschränkung, im Rahmen einer europäischen Quote.“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Sommergespräch

Musikergagen-Kritik: Generell Situation der Künstler anschauen

Bezüglich der Kritik von Cari Cari-Sänger Alexander Köck an den Musikergagen beim Festakt zu „100 Jahre Burgenland“ auf Burg Schlaining, sagte Doskozil, er habe noch nicht die Meinungen der Musikerinnen und Musiker gehört, deshalb wolle er sie fragen, wie sie die Situation sehen, und dann werde es eine Entscheidung diesbezüglich geben, im Einzelfall. „Aber mir geht es um das große Ganze, um die vielen Künstler, die keine sozialversicherungsrechtliche Absicherung haben, wir wir damit umgehen.“

Der Weg, auf der Seebühne Mörbisch fortan vor allem Musicals zu spielen, sei der richtige, so Doskozil. Die Seebühne eigne sich dafür und man müsse auch etwas moderner werden und damit spreche man das jüngere Publikum an. Der Schlagabtausch zwischen dem noch amtierende künstlerischen Leiter Peter Edelmann und dem im Vorjahr ernannten Generalmusikintendanten der Kulturbetriebe Burgenland Alfons Haider, bei der Premiere in Mörbisch, sei eine „ganz normale menschliche Reaktion“, wenn Positionen neu besetzt werden, so Doskozil. Die Entscheidung sei auf Alfons Haider gefallen, als alleiniger Intendant, damit wolle man auch einsparen.