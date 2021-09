Jubiläumsinform eröffnet

Die Inform hat Tradition und gehört zu Oberwart wie der Wochenmarkt. Sie hat zwar schon bessere Zeiten erlebt, andererseits sind alle froh, dass sie nach der Pandemie-bedingten Zwangspause im Vorjahr heuer stattfinden kann. Für viele Aussteller ist die Inform ein Pflichttermin. Denn man erreiche hier ein Publikum, das man über die normalen Werbemethoden sonst nicht erreichen würde, sagte etwa Volker Maier von einer Schärdinger Firma, die Whirlpools anbietet. Jeder könne sich ungezwungen informieren und könne ein bisschen gustieren.

3G-Regel für Besucherinnen und Besucher

Für den Besuch der Inform gilt die 3G-Regel. Messeveranstalter Markus Tuider kann nicht abschätzen, wie sich das auf den Besuch auswirken wird. Man werde es am Sonntag sehen und hoffe, dass es gut funktionieren werde. Am Mittwochmorgen seien die Leute auf jeden Fall gekommen: „Es schaut gut aus“, so Tuider.

Große Bedeutung für die Region

Bei der Eröffnung betonten Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) die große Bedeutung der Inform für die Region Oberwart. Was als kleine Wirtschaftsschau im Herzen von Oberwart begonnen habe, sei zur Erfolgsgeschichte geworden, so Rosner. Die Inform habe Tradition und bleibe gleichzeitig offen für neue Trends und aktuelle Themen. Die öffentliche Hand sei gefordert, die Wirtschaft zu unterstützen und sie in die Lage zu versetzen, ihr Angebot zu präsentieren und zu produzieren, so Doskozil. Genauso wichtig sei, dass die Menschen auch konsumieren könnten. Die Inform ist noch bis einschließlich Sonntag geöffnet.