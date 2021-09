38 Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit elf an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon befindet sich eine Person in intensivmedizinischer Behandlung. 467 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Schutzimpfung wurden laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 340.257 Impfdosen über das Land Burgenland verabreicht. 166.478 Personen sind durch Impfungen des Landes Burgenland bereits vollimmunisiert.

Burgenland bleibt derzeit bei Gratis-Tests

Im Burgenland ist ein Ende der Gratis-CoV-Tests – für das sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Dienstag aussprach – derzeit nicht in Sicht, hieß es am Mittwoch aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Vielmehr werde demnächst das Gratis-PCR-Testangebot „Alles Gurgelt“ ausgerollt. Außerdem soll die 3G-Regel im Land verstärkt kontrolliert werden, unter anderem weil sich die Gastronomie zunehmend wieder nach drinnen verlagert.