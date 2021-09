ÖVP-Seniorenbund bekommt neuen Obmann

Ex-ÖVP-Klubobmann Strommer war bis zur Wahl 2020 Zweiter Landtagspräsident, verabschiedete sich dann aber aus dem Landtag. Er wird auf den Wunsch von Korbatits bei der Hauptversammlung in Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) als neuer Seniorenbund-Obmann vorgeschlagen.

Korbatits war 2003 mit 100 Prozent der Stimmen zum Obmann gewählt worden. Zuvor war er Bürgermeister und Stadtparteiobmann in Eisenstadt und saß auch für die ÖVP im Landtag. Als Gäste bei der Landeshauptversammlung des Seniorenbunds sind unter anderen Ingrid Korosec, Präsidentin des österreichischen Seniorenbundes, und ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz geladen.