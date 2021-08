Reiterfest in Horitschon

Reiter und Pferd geben alles auf dem Parcours, die Teams unterstützen die Kolleginnen wo sie können, Spitzenreiterinnen sind genauso am Start wie der Nachwuchs. Es sind diese Faktoren, die die Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaften in der Reitszene so beliebt machen. „Es ist wirklich ein schönes Erlebnis, weil wir haben alle gut zusammengeholfen. Wir waren eine gute Einheit – das ist ein besonderes Gefühl, weil das selten vorkommt“, so Josef Schwarz aus Oberösterreich. „Es ist ein Spaß. Man fiebert mit jedem mit und man hofft über jeden der gewinnt“, sagte Christian Nussmüller aus der Steiermark.

Bis zu zwölf Sportlerinnen und Sportler umfasst ein Team – jeweils vier pro Sprungklasse. Drei Platzierungen pro Klasse kommen in die Wertung. In der Klasse mit Hindernissen bis 1,20 Metern Höhe ist etwa das Burgenland besonders stark, bringt drei Reiter unter die besten acht, allen voran mit Patricia Steiner aus Neufeld (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Deren Pferd ließ sich offenbar von der Atmosphäre motivieren.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORRF ORF ORF ORF ORDF

„Pferd war sensationell“

„Mein Pferd war heute sensationell. Ich glaube, dass die großartige Stimmung n Horitschon ihn sehr motiviert hat im Grundumlauf fehlerfrei fehlerhaft zu springen. Im Stechen war er noch motivierter“, so Steiner. In der Gesamtwertung wurde das Burgenland Fünfter, drei Punkte hinter Bronze. Auch weil es in den anderen Klassen nicht ganz so gut lief. Besonderen Stress hatte Veranstalter Andreas Wessely aus Horitschon. Er ritt auch im Wettkampf – neben all den anderen Aufgaben.

„Heute war das Pferd angespannt. Wahrscheinlich auch durch mich – durch meine Anspannung, die Mannschaft zu unterstützen. Natürlich ist es für das Pferd auch schwierig, weil die Gegebenheiten zu Hause anders sind als sonst“, so Wessely.

Nächstes Wochenende Landesmeisterschaft im Springen

Wessely brachte die Mannschaftsmeisterschaft erstmals nach über zehn Jahren wieder ins Burgenland. „Wir haben in den letzten Jahren schon immer etwas an der Anlage verbessert und erweitert – wegen dem Ziel, dass wir die Bundesländermeisterschaften hier veranstalten können“, sagte Wessely.

Der Sieg ging wie im Vorjahr an das Team aus der Steiermark. In Horitschon findet nächstes Wochenende schon das nächste Turnier statt, die Landesmeisterschaft in Springreiten.