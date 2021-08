Mit 16 Neuinfektionen wurden am Montag weniger neue Fälle gemeldet als am Wochenende – 30 waren es am Samstag und 31 am Sonntag. Dennoch ist es ein hoher Wert für einen Montag: Vor zwei Wochen gab es am Montag etwa nur drei neue Fälle. Die höchste 7-Tage-Inzidenz hat laut AGES-Morgenmeldung derzeit der Bezirk Mattersburg mit 97,5, gefolgt vom Bezirk Oberpullendorf mit rund 73. Österreichweit liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 105,8.

Eine Person wegen Covid-19 auf Intensivstation

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit zehn an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon befindet sich eine Person in intensivmedizinischer Behandlung. 396 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Schutzimpfung wurden laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 340.217 Impfdosen über das Land Burgenland verabreicht. 166.452 Personen sind durch Impfungen des Landes Burgenland bereits vollimmunisiert. Derzeit sind rund 66,2 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer vollimmunisiert. Damit liegt das Burgenland weiter über dem Österreichdurchschnitt mit zurzeit 58 Prozent Vollimmunisierten.