Voltigier-WM: Fritz holt Silber

Daniela Fritz wollte bereits vor dieser Saison ihre Karriere beenden, entschied sich dann aber noch bei der Voltigier-Weltmeisterschaft anzutreten. Im Einzel klappte es wegen ihres verletzten vier 4 Frauen und zwei Männer gemeinsam antreten, schaffte es das Team Österreich zur WM, aber auch nicht ohne Probleme, sagte Daniela Fritz: „Eben durch diese Umstände mit dem Training im Vorfeld, also mit der Vorbereitung. Seit März ist unser Pferd ausgefallen. Wir haben immer wieder gehofft, das wird was, aber er ist dann leider doch nicht ganz fit geworden. Aber dann sind wir zwei Wochen vor der WM auf Leokado umgestiegen. Wir haben auf eine Medaille gehofft, aber dass es dann Silber wird, das haben wir uns nicht vorstellen können.“

Andrea Fuchshumer

Silber in der Nationenwertung

Bereits am Freitag holte Österreich Silber in der Nationenwertung hinter Deutschland. Am Sonntag holte die Gruppe mit Fritz auf dem Pferd Leokado dann den Vize-Weltmeistertitel: „Wir sind einfach mega glücklich und freuen uns riesig. Wir haben zwei Mal Silber. Das ist sicher eine sehr große Leistung und wir sind mega stolz. Wir haben die Kür sehr genossen, es war unsere letzte gemeinsame Kür auf so einem riesen Event.“ Daniela Fritz bestreitet nun noch die Staats- und Landesmeisterschaften, ehe sie ihre aktive Karriere als Voltigiererin beendet.