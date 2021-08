Ein Todesfall und 31 Neuinfektionen

Ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung ist im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 245. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit zehn an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befindet sich eine Person in intensivmedizinischer Behandlung. 393 (-3) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenland 56,8.

18.422 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 19.011. Im Zusammenhang mit der Covid-19-Schutzimpfung wurden laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 340.137 Impfdosen über das Land Burgenland verabreicht. 166.422 Personen sind durch Impfungen des Landes Burgenland bereits vollimmunisiert.