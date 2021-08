30 Neuinfektionen, zehn im Krankenhaus

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenland 55,1. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 229. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 18.980. 396 (+28) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. 18.408 Personen sind bereits genesen.

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Schutzimpfung wurden laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 340.113 Impfdosen über das Land Burgenland verabreicht. 166.407 Personen sind durch Impfungen des Landes Burgenland bereits vollimmunisiert.

„Maßnahmen reichen momentan nicht“

Die Virologin Dorothee von Laer warnt vor der Entwicklung der Coronavirus-Situation in Österreich. Derzeit „laufe“ man in eine Herbstwelle, „die massiv sein könnte“. „Momentan reichen die Maßnahmen nicht aus, die Zahlen steigen weiter an“, so die Virologin am Samstag im Ö1-Mittagsjournal. Im Radio und im Nachrichtenmagazin „profil“ warnte sie auch vor einem möglichen neuen Lockdown. – mehr dazu in news.ORF.at.

Österreich: 1.322 Neuinfektionen

Österreichweit meldeten am Samstag das Innen- und das Gesundheitsministerium 1.322 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (1.305). Im Krankenhaus müssen wieder mehr Patienten behandelt werden, österreichweit benötigen nunmehr 429 eine Versorgung im Spital, um neun mehr als am Freitag. 109 Schwerkranke liegen auf Intensivstationen.

Innerhalb von vierzehn Tagen hat sich die Zahl der Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Versorgung somit mehr als verdoppelt. Vergangenen Samstag waren es noch 70 Schwerkranke gewesen, vor zwei Wochen 51. Seit Freitag mussten fünf Intensivpatienten mehr aufgenommen werden.

Die vierte Welle ist heuer deutlich früher gestartet als die zweite Welle im vergangenen Herbst. Das zeigt auch ein Blick auf die Statistik. Vor exakt einem Jahr wurden 229 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Am 28. August 2020 lagen insgesamt 146 Covid-19-Patienten in Spitälern. Von ihnen benötigten 27 intensivmedizinische Versorgung – ein Viertel der nunmehrigen Patienten. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg österreichweit am Samstag auf 102,3 Fälle je 100.000 Einwohner.