Kultursommer heuer gut besucht

Die „West Side Story“ auf der Seebühne in Mörbisch war ein großer Erfolg. 108.000 Menschen besuchten den Musical-Hit, der ins New York der 1950er Jahre führt, inszeniert von Regisseur Werner Sobotka – mehr dazu in Fulminante Premiere in Mörbisch. Die Seefestspiele kommen auf eine Auslastung von 94 Prozent, bilanzierte Alfons Haider, Generalmusikintendant des Burgenlandes.

„Ausschlaggebend für die Zukunft“

„Wenn man sich überlegt, dass diese Produktion eben ein Musical ist, und dass natürlich viele Leute im Vorhinein gesagt haben: ‚Naja, Operette ist schöner‘. Aber bei den 108.000 müssen mindestens 80.000 Leute gewesen sein, die auch Operette lieben, die aber trotzdem gekommen sind. Und das freut mich so, weil das ist auch ausschlaggebend für die Zukunft", so Haider.

Musical statt Operette – ein Weg, der fortgesetzt wird. Im kommenden Jahr soll das Stück „The King and I“ die Massen auf der Seebühne in Mörbisch berühren. „Es wird ein Bühnenbild da sein, wie es meiner Meinung nach schon seit 20 Jahren nicht mehr hier war. Also es wird Cinemascope-Breitwand-Unterhaltung für die gesamte Familie", sagt Haider.

Schloss Tabor: 23 Prozent mehr Zuschauer

Für erfreuliche Besucherzahlen und gute Kritiken sorgte heuer auch Franz Lehars Operette „Die lustige Witwe“ – auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach – mehr dazu in „Lustige Witwe": Schwungvolle Premiere auf Schloss Tabor. „Wir sind wahnsinnig glücklich, weil wir in den Endzahlen 23 Prozent mehr Zuschauer hatten. Was wichtig ist: Wir haben 50 Prozent mehr ‚Echtkarten‘ verkauft. Und ich glaube die Kritiken haben es ja auch alle geschrieben: Die Witwe war eine Sensation, nämlich die Darstellerin Svenja Isabella Kallweit. Sie hat alles, was eine Darstellerin für die Rolle braucht“, so Haider. Weder auf Schloss Tabor noch in Mörbisch mussten heuer Vorstellungen abgesagt werden.

Oper im Steinbruch: 72 Prozent Auslastung

Auch in St. Margarethen ging alles glatt über die Bühne. Puccinis Oper „Turandot“ bleibt den Gästen im Steinbruch als farbenprächtiges Erlebnis in Erinnerung – mehr dazu in Opulente Premiere in St. Margarethen und Premiere: Viele Promis bei Turandot.

„Wir haben sehr viele internationale Gäste gehabt und die waren rundum zufrieden. Gäste aus Deutschland, aus der Schweiz. Und ich glaube zu begeistern, auf so einer großen Bühne mit 7.000 Quadratmetern, ist hier uns sehr gut gelungen", bilanzierte Daniel Serafin, künstlerischer Direktor der Oper im Steinbruch.

„Turandot“ verzeichnete mit 54.500 verkauften Karten eine Auslastung von 72 Prozent. Im kommenden Jahr setzt man auf jenes Stück, das 1996 als allererste Oper im Steinbruch zu sehen war. „Verdis Meisterwerk Nabucco gehört in den Steinbruch. Das hat 1996 hier den Anfang gemacht. Und ich freue mich schon sehr auf diese große Produktion, die ebenso spektakulär angelegt sein wird, wie Turandot", sagte Serafin.

11.400 Zuschauer in Kobersdorf

Über einen Publikumsansturm freut man sich heuer bei den Schloss-Spielen in Kobersdorf, mit der Komödie „Außer Kontrolle“ von Ray Cooney. Ein zufriedener Intendant Wolfgang Böck darf sich über 11.400 Gäste und eine Auslastung von 91 Prozent in Kobersdorf freuen – mehr dazu in Gelungener Premierenabend in Kobersdorf.

Highlights des Güssinger Kultursommers

Ein Highlight in diesem Sommer war auch das Konzert der Söhne Mannheims in Güssing. Der Güssinger Kultursommer läuft – wie Veranstalter berichten – besser als erwartet. Er geht am Samstag zu Ende – mehr dazu in Rockige Premiere von Musical Güssing und Söhne Mannheims begeistern in Güssing.