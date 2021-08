Vila Vita: Jandl gibt Geschäftsführung ab

1992 begann die Karriere von Bert Jandl als Direktor des Vila Vita Pannonia Feriendorfes, seit 1995 ist er Generaldirektor. Mittlerweile gehört das Vila Vita Pannonia zu den Leitbetrieben des Burgenlandes. Vieles hat sich in den 30 Jahren des Wirkens von Bert Jandl verändert – im Tourismus, im Land, aber auch im Feriendorf, erklärte der gebürtige Steirer. „Ich habe vor zehn bis zwölf Jahren damit begonnen, mich mit den Themen Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie zu beschäftigen. Auch wenn man da und dort ein bisschen belächelt wurde, über diese Aktionen, die man gemacht hat, so ist es heute State of the Art“, so Jandl.

Freude am Weingarten

Zwar zieht sich der passionierte Touristiker weitgehend aus dem Geschäft zurück, an Ruhestand denkt Bert Jandl jedoch noch nicht – denn auch in Zukunft hat er noch einiges geplant: „Zwischenzeitlich bin ich auch Winzer und Weinbauer geworden. An einem der schönsten Plätze, hier im Seewinkel, betreue ich ein bisschen einen Weingarten, das macht mir Spaß und Freude.“

Joe Gelbmann neuer Geschäftsführer

Das Ruder übergibt er an den Pamhagener Joe Gelbmann. Auch Gelbmann ist seit 1993 im Vila Vita Pannonia tätig und ein treuer Wegbegleiter Jandls. Wie auch Bert Jandl ist ihm der wertschätzende Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtig, dies spiegelt sich auch im neuen Projekt wieder, so Gelbmann. „Mit einem Bau von einem neuen Mitarbeiterhaus – die Vila Vita Team-Lodge. Das ist eine Mitarbeiterunterkunft mit 38 Zimmern, wo wir neue Akzente setzen.“