Afghanistan: Grüne drängen auf Aufnahme von Frauen

Die europäische und österreichische Asylpolitik müsse sich dringend ändern, forderte Landessprecherin Regina Petrik in einer Aussendung. „Im Gedenken an die 71 Toten im Lkw auf burgenländischem Boden sollte Österreich bedrohte Frauen aus Afghanistan auf einem sicheren Weg nach Europa bringen. Das Burgenland könnte 71 von ihnen aufnehmen. In unserem Bundesland gibt es viele Menschen, die gerne helfen“, erklärte Petrik. Sie verwies außerdem darauf, dass auf Initiative ihrer Partei in der Nähe des Fundortes der toten Flüchtlinge eine Gedenkinitiative errichtet werden soll.

Haupttäter von 2015 erhielten lebenslange Strafen

Die 71 Flüchtlinge wurden am 27. August 2015 tot in einem Kühl-Lkw auf der A4 bei Parndorf aufgefunden. Die Menschen – darunter vier Kinder – ersticken in dem luftdicht abgeschlossenen Lkw bereits kurz nach Beginn der Fahrt in Ungarn qualvoll. Die vier Haupttäter wurden 2018 in Ungarn wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.