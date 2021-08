Erich Scheiblhofer ist Falstaff-Winzer des Jahres

Mit seinem „2015 Batonnage“ erzielte Ercih Scheiblhofer bereits seltene 100 Falstaff-Punkte. Bei der großen Weinauktion in Zusammenarbeit mit dem Dorotheum wurde eine Flasche zuletzt um 270 Euro gehandelt. Sein „Big John“ ist der wahrscheinlich bekannteste Rotwein Österreichs. Jetzt darf sich Erich Scheiblhofer über eine weitere Auszeichnung freuen: Die Falstaff-Experten kürten ihn zum „Winzer des Jahres“.

Neues Projekt in der Endpahse

Mit 85 Hektar Eigenfläche zählt das Weingut Scheiblhofer zu den größten des Landes. Scheiblhofer errichtete die „Hall of Legends“ – eine Multifunktionshalle als Lagerort für die stetig wachsende Zahl an Barriques und Veranstaltungsort. Demnächst eröffnet er in Andau sein Hotel „The Resort“ mit über 100 Zimmern und einem Spa- und Wellnessbereich – mehr dazu in Hotel Scheiblhofer: Leitprojekt für die Region.