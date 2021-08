Bildung

Hochschulen vor Rückkehr in Hörsäle

Nicht nur in den Schulen, auch in den Hochschulen steht bald die Rückkehr in die Klassenzimmer bzw. Hörsäle bevor. Die FH und die Pädagogische Hochschule in Eisenstadt haben Konzepte ausgearbeitet, um nach der langen coronabedingten Pause, den Präsenz-Unterricht vor Ort wieder zu ermöglichen.