43 CoV-Neuinfektionen und Aufruf zum Testen

Vier Besucher des Burschenkirtags am Samstag wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Personen, die sich ebenfalls am 21. August dort aufgehalten haben, werden aufgerufen, in einem der Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) einen PCR-Test zu machen und ihren Gesundheitszustand zu beobachten, hieß es in einer Aussendung des Landes.

Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg auf 209. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit zwölf an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon befinden sich zwei in intensivmedizinischer Behandlung.