Mittelburgenland: Grenzschutz wird verstärkt

Aufgriffe in den Gemeinden sorgen für Verunsicherung in der Bevölkerung, sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Mittwoch im Interview mit dem ORF Burgenland. Konkret betroffen von der verstärkten Überwachung sind die Gemeinden Deutschkreutz, Nikitsch, Kroatisch Minihof, Lutzmannsburg und Frankenau.

Bürgermeister vorab informiert

Die Bürgermeister seien vorab telefonisch von Landespolizeidirektor Martin Huber informiert worden, so Marban. Die Flüchtlinge werden nach dem Aufgriff in eine der drei Aufarbeitungsdienststellen in Nickelsdorf, Schattendorf und Heiligenkreuz gebracht. Dort wird zunächst ein Corona-Test gemacht und die Daten der Personen mithilfe eines Dolmetschers erhoben, heißt es von der Polizei.