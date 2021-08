Weinlese: Schwieriges Jahr für Winzer

In diesem Jahr beginnt die Weinlese im Seewinkel etwas später als in den Jahren zuvor. Gründe für die verzögerte Lese sehen die Winzer vor allem in den Witterungsverhältnissen. Derzeit werden die Frühsorten gelesen, erklärte Franz Zehentner von der AGS Burgenland Kellerei Illmitz bei einem Lokalaugenschein des ORF Burgenland.

„Um 30 Prozent geringere Ernte“

„Heuer sind wir eine gute Woche später dran sein. Die Lese ist heuer anders, und zwar deswegen, weil im Frühjahr war es relativ kalt, wir hatten Spätfrost, das war nicht gut. Dann kam der trockene Sommer, das war auch nicht gut. Deswegen wird die Ernte heuer sicher um 30 Prozent – bei Bouvier um 40 Prozent – geringer ausfallen als im vorigen Jahr“, so Zehetner.

„Gute Qualität“

Nach der Lese werden die Trauben sofort weiterverarbeitet. Trotz der widrigen Wetterbedingungen und des geringeren Ertrags sei man guter Dinge, was den heurigen Jahrgang betrifft, so Winzer Alexander Kroiss aus Illmitz. „Wir haben heuer wahrscheinlich etwas mehr Säure als üblich. Wir erwarten einen knackigen Zwischenjahrgang. Dadurch, dass weniger Trauben am Stock sind, wird die Qualität sicher eine sehr gute werden“, so Kroiss.

In den kommenden Wochen läuft die Weinlese auf Hochtouren. Abgeschlossen ist sie dann voraussichtlich in zwei Monaten, also Ende Oktober.