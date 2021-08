Oberwart feiert 180 Jahre Wochenmarkt

Gefeiert wurde das Jubiläum „180 Jahre Oberwarter Wochenmarkt“ am Mittwoch mit Live-Musik und verschiedenen Attraktionen. Der erste Wochenmarkt fand 1841 – anlässlich der Markterhebung – statt. Er hat im Laufe der 180 Jahre wesentlich zum Aufschwung Oberwarts zur Einkaufsmetropole im Südburgenland beigetragen.

Auch heute noch ist der Markt ein wichtiger Besuchermagnet. „Wir haben jeden Mittwoch circa 3.000 bis 4.000 Leute in unserer Stadt. Das belebt natürlich jeden Wirtschaftstreibenden in der Stadt, egal ob das die Gastronomie oder der Handel ist. Bei jeder Maßnahme, die wir in der Stadt setzen, denken wir die Auswirkungen auf den Markt mit“, so ÖVP-Bürgermeister Georg Rosner.

Wichtiger Umsatzbringer für die Händler

Für viele Händler ist der Wochenmarkt ein wichtiger Umsatzbringer. „Der Wochenmarkt in Oberwart hat eine ganz große Bedeutung für uns Markfahrer und Markthändler, weil wir hier einmal die Woche herkommen können. Die Kunden kennen schon ihre Händler und wissen, was es da zu kaufen gibt“, so Melanie Eckhardt, Obfrau des Burgenländischen Markthandels in der Wirtschaftskammer.

Der Umsatz der Händler hängt zum Teil vom Wetter ab: „Wenn das Wetter passt und alles gut ist, dann funktioniert das schon. Natürlich ist es im Winter schwieriger, aber das gehört zum Geschäft dazu“, so Echkardt. Aktuell gibt es im Burgenland derzeit 152 Markthändler.