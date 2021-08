Kultur

Land lädt zu „Corona-HeldInnen-Gala“ in Mörbisch

Am kommenden Freitag findet die „Corona-HeldInnen-Gala“ in Mörbisch statt. Das Land möchte sich mit der Veranstaltung bei all jenen bedanken, die während der Coronavirus-Pandemie unermüdlichen Einsatz gezeigt haben und besonders gefordert waren.