Businesspark als Impuls für Mittelburgenland

Der neue Businesspark wird direkt an der S31 im Bereich des Kreisverkehrs zwischen Oberpullendorf und Steinberg-Dörfl entstehen. Geplant ist ein ökologischer Wirtschaftspark. Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) ist davon überzeugt, dass der Wirtschaftspark viele neue Jobs in die Region bringen wird.

„Das werden schon 200 bis 300 Arbeitsplätze in weiterer Folge sein, die hier entstehen – wenn nicht sogar mehr. Wir wollen hier auch ökologisch ein grünes Projekt entwickeln. Wir sind mit den Unternehmen in Kontakt, um hier auch Grünraumkonzepte zu entwickeln. Außerdem wollen wir die Unternehmen mit Photovoltaik-Paneelen versehen, damit den Strom auch selbst erzeugen“, so Dorner.

Wirtschaftsagentur zu 70 Prozent beteiligt

Zehn Hektar sind für den interkommunalen Businesspark bereits reserviert. Die Kosten für Grundankäufe und Aufschließungskosten betragen rund 5,4 Millionen Euro. Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) sieht das als wichtige Investition für die Region Mittelburgenland: „Das Konzept beruht darauf, dass 70 Prozent die Wirtschaftsagentur Burgenland übernimmt und 30 Prozent die Gemeinden gemeinschaftlich übernehmen. Die Gemeinden sind in weiterer Folge dann auch an den Einnahmen beteiligt, die ja zwangsläufig zurückfließen werden“, so Schneemann.

Dass 27 der 28 Gemeinden mit am Bord sind, sieht Klaudia Friedl (SPÖ), Bürgermeisterin von Steinberg-Dörfl, als starkes Zeichen für den Pendlerbezirk Oberpullendorf. „Ich freue mich, dass ihr auch der Überzeugung seid, dass in einem kleinen Bezirk, der wirtschaftlich nicht so da steht, wie wir es gerne hätten, mit dem Gemeinsamen etwas Großes entstehen kann“, so Friedl.

Kritik von Bürgerinitiative wegen Stadtzentrum

Das Projekt hat nicht nur Befürworter. Eine Bürgerinitiative in Oberpullendorf befürchtet durch das Projekt eine Schwächung der Wirtschaft im Stadtzentrum – mehr dazu in Diskussion um geplanten Businesspark. „Natürlich muss man diesen Gedanken ernst nehmen und mit Gegenmaßnahmen gegensteuern, um auch zu sehen, wie wir die Innenstadt stärken können. Dazu läuft momentan ein sehr umfangreicher Diskussionsprozess“, so der Oberpullendorfer Bürgermeister Rudolf Geißler (ÖVP).