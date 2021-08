Achtzehn CoV-Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit acht an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt. In intensivmedizinischer Behandlung befinden sich derzeit keine an Covid-19 erkrankte Person. 322 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne, das sind um 11 mehr als noch am Montag. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 50.