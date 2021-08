Willersdorfer Schlucht nach Unwettern gesperrt

Im Bereich der Willersdorfer Schlucht fielen am Sonntag innerhalb kürzester Zeit bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Willersbach – ein Wildbach – konnte diese Menge nicht vollständig aufnehmen, es kam zur Überschwemmung mit verheerenden Folgen: Wanderwege und Stege wurden vermurt und beschädigt – so das Ergebnis eines Lokalaugenscheins Montagvormittag.

Fotostrecke mit 5 Bildern Ernst Karner Ernst Karner Ernst Karner Ernst Karner Ernst Karner

Das beliebte Wander- und Ausflugsziel muss für einige Zeit geschlossen werden. „Wir werden sie für die nächste Zeit sperren, ich schätze einmal für zwei Wochen – bis wir unsere Stege und Wanderwege wieder in Ordnung haben“, so der Willersdorfer-Ortsvorsteher Ernst Karner.

Der Willersbach – ein Wildbach – nach dem Unwetter

Die Höhe des Schadens, den das Unwetter in der Schlucht verursachte, steht noch nicht fest. Karner rechne allerdings mit einer Summe in der Höhe von 20.000 bis 30.000 Euro. Trotzdem sei laut Karner das Schlimmste verhindert worden: „Was aber ganz wichtig war, in dieser Wettersituation, dass vor 15 Jahren in der Willersdorfer Schlucht zwei Rückhalteanlagen errichtet wurden, und die haben den Ort Willersdorf natürlich vor Überflutungen geschützt. Hier im Ort ist nichts passiert.“ Wer die Kosten für die Sanierung der Wege und Stege in der Willersdorfer Schlucht übernehmen wird, soll in den kommenden Tagen ausgelotet werden, so Karner.

Fotostrecke mit 4 Bildern Ernst Karner Ernst Karner Ernst Karner Ernst Karner

Unwetter sorgten für Feuerwehreinsätze

Auch im Nordburgenland haben Unwetter zu Schäden geführt – mehr dazu in Unwetter sorgen für Feuerwehreinsätze.