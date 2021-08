Sanierungsplan für Metallfirma Kollarits angeommen

Insgesamt wurden 116 Gläubigerpositionen angemeldet, die in einer Summe von rund 6,5 Mio. Euro anerkannt wurden, teilte der KSV1870 in einer Aussendung mit. Vorgesehen sind 20 Prozent in vier Raten zu je fünf Prozent innerhalb von zweieinhalb Jahren.

Der Betrieb mit Sitz in Stoob (Bezirk Oberpullendorf) wurde 1996 gegründet und ist in der Herstellung und im Handel mit Aluminium-und Edelstahlprodukten tätig. In einem Liquidationsfall wäre mit einer wesentlich geringeren Quote für die Gläubiger zu rechnen gewesen, erklärte Peter Stromberger vom KSV1870 zum Sanierungsplan.