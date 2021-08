Politik

SPÖ fordert Nehammers Rücktritt als Innenminister

Eine Unterkunft für Flüchtlinge in Neuhaus am Klausenbach war in der Vorwoche Thema für ein politisches Hickhack zwischen SPÖ und ÖVP. Am Montag hat nun die SPÖ den Rücktritt von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gefordert: Er sei verantwortlich für die Situation an der Grenze, wo jede Woche hunderte Flüchtlinge aufgegriffen werden.