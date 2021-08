17 Neuinfektionen: Höchster Montagswert seit Mai

Die 17 Coronavirus-Neuinfektionen sind der höchste Montagswert seit 10. Mai. In den Spitälern werden weiterhin acht Coronavirus-Patienten behandelt – eine Person davon intensivmedizinisch. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland derzeit 51,7.

Bilanz nach PCR-Screening in Mattersburg

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen im Bezirk Mattersburg wurde am vergangenen Freitag ein gratis Coronavirus-Screening angeboten, mit dem Ziel symptomlose Infizierte herauszufiltern. 90 Personen nahmen diese PCR-Testmöglichkeit an. Alle 90 Tests waren negativ, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Montag mit.