Gelungene Haydn Gala im Haydnsaal

Der Abend war mit den Solostimmen Daniela Fally, Andreas Schager und Adrian Eröd hochkarätig besetzt, geboten wurde ein buntes Programm. Arien aus Haydnopern wurden ebenso gesungen wie der „Herbst“ aus dem Oratorium „Die Jahreszeiten“.

Ottrubay: „Eines der Highlights des Jubiläumsjahres“

„Dieses Galakonzert steht für den größten und bekanntesten Komponisten. Das muss wirklich mit diesem Jubiläumsjahr verbunden werden. Wir sind sehr froh, dass wir so namhafte Künstler für dieses Konzert gewinnen konnten und das gemeinsam mit dem Land veranstalten dürfen. Es ist sicher eines der Highlights des Jubiläumsjahres“, so Stefan Ottrubay, Direktionsrat der Esterhazy-Stiftungen über die Gala.

ORF

Zu den Höhepunkten des Abends zählte Haydns Konzert für Orchester und Trompete. Gabriele Cassone spielte auf der Kopie einer Klappentrompete, wie sie auch 1796 gespielt wurde. Dirigent des Abends war Heinz Ferlesch. „Es ist das Schöne an Haydns Musik: Ich habe immer das Gefühl, dass in all der Ernsthaftigkeit der Kompositionen ein gewisses Lächeln drinnen steckt“, so Ferlesch. „Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt“ soll Joseph Haydn zu Mozart gesagt haben. Sonntagabend hat sich seine Einschätzung wieder einmal bestätigt.

Eisenkopf: „Weiteres musikalisches Highlight“

Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) betonte die wichtige Rolle der Kultur für die Werte des Burgenlandes „Mit der Haydn Gala im Schloss Esterhazy konnten wir ein weiteres musikalisches Highlight im Jubiläumsjahr setzen. Ein gelungener Abend, der es erlaubte, uns musikalisch mit der eigenen Geschichte und Identität unseres Landes auseinanderzusetzen", so Eisenkopf.