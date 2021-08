Sommerschule startet wieder

Mit dem heutigen Tag startet die sogenannte „Sommerschule“ im Osten Österreichs und somit auch im Burgenland. Neben dem Fach Deutsch wird heuer an den Volks-, Mittel- und Sonderschulen sowie in der AHS-Unterstufe auch Mathematik angeboten. In der Volksschule gibt es zusätzlich das Fach Sachunterricht.

Diesmal auch Angebote für Oberstufen

Ebenfalls neu: Seit dem heurigen Jahr gibt es auch an manchen Oberstufen ein Kursangebot, um eben Lernrückstände aus dem Corona-Jahr aufholen zu können. Die meisten Anmeldungen für die Sommerschule gibt es in Wien, wo rund 10.000 Schülerinnen und Schüler vorgemerkt sind. Im Burgenland sind es rund 1.100 Anmeldungen. Und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahr, heuer allerdings mit den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe.

Teilnahme wirkt sich positiv auf Mitarbeitsnote aus

Die Teilnahme an der Sommerschule ist nach wie vor kostenlos und freiwillig – wirkt sich aber positiv auf die Mitarbeitsnote des neuen Schuljahres aus. Unterrichtet wird von Lehrkräften und auch von Lehramtsstudenten – und das in Kleingruppen von acht bis 15 Schülerinnen und Schülern.