Feuerwehr löscht Brand in Oberwart

Die Stadtfeuerwehr Oberwart wurde am Sonntag gegen 3.30 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort in der Lehargasse fanden die Feuerwehrleute ein stark verrauchtes Gebäude vor. Es handelte sich dabei um ein Restaurant, schilderte Norbert Husbauer von der Stadtfeuerwehr Oberwart gegenüber dem ORF Burgenland.

Das Feuer selbst war auf den Speisesaal des Lokals begrenzt. Es konnte von den mit Atemschutz ausgerüsteten Feuerwehrleuten rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Auch die Feuerwehr Unterwart war im Einsatz und führte Nachlöscharbeiten durch. Nach ca. fünf Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.