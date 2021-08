Opus nahm in Wiesen Abschied

Unterstützt wurden Opus von Minisex und Reinhold Bilgeri. Es war ein Abend voller Nostalgie und Erinnerungen. „48 Jahre Opus sind genug. Wir brauchen noch ein paar Jahre für andere Dinge“, sagte Frontmann Herwig Rüdisser gleich zu Beginn des Konzerts. Nach der Tournee will die Band in Pension gehen – mehr dazu in Opus und Bilgeri feiern Abschied in Wiesen.

Hits aus 48 Jahren

Von jedem Album der insgesamt 16 Alben aus den vergangenen 48 Jahren spielte die Band mindestens einen Titel und spannte so einen Bogen vom 1981 veröffentlichten „Eleven“, das Opus erste Bekanntheit brachte, bis zur neuen und letzten Single „We Made It“. Unter Hits wie „Flyin’ High“ mischte Opus auch live bisher selten gehörte Titel wie „My Style“. Nicht fehlen durfte natürlich der größte Hit der Band, „Live is Life“.