Chronik

Planquadrat: 585 Alkotests

Bei einem landesweiten Planquadrat im Burgenland am Freitag und in der Nacht auf Samstag sind nach Angaben der Landespolizeidirektion 585 Alkotests durchgeführt worden. Acht Lenker wurden in einem alkohol- bzw. suchtgiftbeeinträchtigten Zustand ertappt.