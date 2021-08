100 Jahre Burgenland: Haydn Gala im Haydnsaal

Haydn hat fast vier Jahrzehnte seines Lebens im Burgenland verbracht. Das Programm am Sonntag soll die Vielfalt der Musik von Joseph Haydns wiederspiegeln. Die berühmte Kaiserhymne wird morgen Abend ebenso erklingen wie Arien aus Hayns Oper „Il mondo della luna“, das Trompetenkonzert oder der „Herbst“ aus dem Oratorium „Die Jahreszeiten“.

Dirigent Ferlesch lobt „Originalschauplatz“

Das Ensemble ist hochkarätig: Daniela Fally, Andreas Schager und Adrian Eröd sind als Solisten zu hören, Gabriele Cassone an der Naturtrompete, die Wiener Singakademie und das Barucco Orchester. Dirigent ist Heinz Ferlesch.

Herbstgold/Josef Siffert

„Der Haydnsaal ist einer der schönsten und akustisch bestgestaltetste Konzertsaäle der Welt. Zweitens ist es selten, dass man Musik eines Komponisten am Originalschauplatz unter hervorragenden Bedingungen aufführen kann. Und was auch nicht mehr selbstverständlich ist: Der Boden vom Haydnsaal stammt aus Haydns Zeiten. Für diesen Tanzboden hat er auch geschrieben“, so Ferlesch. Die Haydn Gala ist eine Zusammenarbeit der Esterhazy Stiftungen mit dem Land Burgenland. Die Gala beginnt am Sonntag um 18.00 Uhr.