Weinpicknick: 15.000 Euro für „Licht ins Dunkel“

Als Veranstaltungsort für das Weinpicknick wurde das Himmelreich, ein Weingarten im Herzen des Leithagebirges zwischen Purbach und Donnerskirchen gewählt. „Das Weinquartett hat sich überlegt, dass wir uns im irdischen Leben schon das Himmelreich machen. Wer weiß, wie es nachher ausschaut. Hier ist einfach ein wunderschöner Platz“, so Andreas Liegenfeld vom Weinquartett.

Weinquartett: Charity-Gedanke von Vätern mitgegeben

Unter freiem Himmel und in geselliger Atmosphäre wurden am Donnerstag Weine verkostet, regionale Schmankerl verspeist und auch Geld für den guten Zweck gesammelt. „Das haben bereits unsere Väter angefangen, dass Charity ein wichtiger Punkt ist für das Weinquartett. In den letzten Jahren haben wir eine enorme Summe eigentlich für ‚Licht ins Dunkel‘ gespendet. Wir versuchen, diesen ‚Licht ins Dunkel‘-Charakter weiter zu behalten und mit verschiedenen Veranstaltungen unser Bestes zu geben“, so Josef Bayer vom Weingut Bayer-Erbhof.

Und daher stand auch beim beim Weinpicknick das Spenden-Sammeln für „Licht ins Dunkel“. Geld gesammelt wurde etwa durch das Weinquiz, bei dem die Gäste schätzen mussten, wie viele Rebstöcke im Himmelreich stehen. Der Reinerlös der Lose ging an Licht ins Dunkel. Insgesamt 15.000 Euro konnten im Himmelreich an diesem besonderen Abend gesammelt und an Licht ins Dunkel gespendet werden.