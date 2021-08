Künstler-Gagen: Entschuldigung von Haider

Der Sänger des Popduos Cari Cari, Alexander Köck, kritisierte am vergangenen Samstag beim Festakt zu „100 Jahre Burgenland“ auf Burg Schlaining die niedrigen Gehälter der Musikerinnen und Musiker. Daraufhin kam es zu einer Diskussion mit Haider, Moderator des Abends. Dabei erklärte dieser die niedrigeren Gagen damit, dass es sich noch um Studierende in ihrer Musik-Ausbildung gehandelt habe – mehr dazu in Wir sind 100: Jubiläumsausstellung eröffnet.

Haider: In Kontakt mit den beiden Schuleinrichtungen

Auf Facebook schrieb Haider nun: „Einen Fehler einzugestehen ist nicht immer einfach, wenn man die Vorgeschichte zu diesem Fehler kennt. Aber ich finde es sehr wichtig, mich bei den jungen MusikerInnen zu entschuldigen, die sich durch meine Aussagen beleidigt oder missachtet fühlen. Das war in keiner Weise meine Intention.“

Er sei bereits in Kontakt mit den beiden Schuleinrichtungen, es werde auch ein Treffen mit den betroffenen Studenten und Schülern geben, „um dieses Ereignis aufzuarbeiten“. Er kenne das Problem ungleicher Entlohnung und werde das ausgleichende Handeln auch in seiner jetzigen Funktion als Generalintendant der burgenländischen Musiktheater vorantreiben, betonte Haider.