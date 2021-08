Mineralwasserabfüller erholen sich von CoV-Krise

Das Jahr 2020 ist für Mineralwasserabfüller insgesamt unterdurchschnittlich verlaufen. Auch heuer war vor allem zu Beginn des Jahres zu spüren, dass die Menschen wieder mehr zu Hause geblieben sind. Gebessert hat sich die Situation dann mit der Einführung der 3G-Regel und der damit verbundenen Rückkehr der Gastronomie, sagt Waldquelle-Geschäftsführerin Monika Fiala.

ORF

Die Verkaufszahlen haben sich zwar noch nicht ganz normalisiert, sie nähern sich aber zusehends jenen aus der Vor-Corona-Zeit an. „Wir haben noch nicht aufgeholt, sodass wir wieder auf dem Level von 2019 wären. Aber wir sind definitiv über dem Jahr 2020, und das stimmt uns alle schon einmal sehr positiv“, so Fiala.

Auch Römerquelle und Juvina sehen Aufwärtstrend

Das bestätigt auch die Römerquelle in Edelstal. Im heurigen Sommer finden wieder einige Veranstaltungen statt, was den Abfüllern zusätzlich zugute kommt. Auch für die Marke Juvina in Deutschkreuz ist es dieses Jahr wieder bergauf gegangen. Das liege einerseits an der Hitze, andererseits an den wieder häufiger auftretenden Spontankäufen.

Das Jahr 2020 sei aber durchaus kein schlechtes gewesen, betont Geschäftsführerin Ludmilla Starzinger. Zurückzuführen sei das vor allem darauf, dass Juvina nicht so stark von der Gastronomie abhängig sei, wie andere Produzenten. Bei einem sind sich alle drei Mineralwasserabfüller einig: Der Trend entwickelt sich auch dieses Jahr weiter in Richtung Glasflasche.