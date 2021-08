19 Neuinfektionen, sechs im Krankenhaus

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit sechs an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, eine davon befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 188. 18.266 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 18.797. 308 (+11) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus wurden bisher 333.693 Impfdosen über das Land Burgenland verabreicht. 161.053 Personen sind durch Impfungen des Landes Burgenland bereits vollimmunisiert.

Sieben-Tage-Inzidenz

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenland 47,6. Die auf Basis der behördlich bestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnete Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut Koordinationsstab Coronavirus in den Bezirken:

Eisenstadt-Stadt: 93,80

Rust: 0,00

Neusiedl am See: 20,00

Eisenstadt-Umgebung: 40,91

Mattersburg: 77,50

Oberpullendorf: 24,32

Oberwart: 16,67

Güssing: 32,00

Jennersdorf: 0,00

Österreich: Mehr als 300 Spitalspatienten

Auch die Zahl der Neuinfektionen österreichweit steigt weiter. Am Freitag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 1.258 neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden. Damit wurde der Sieben-Tage-Schnitt an neuen Fällen wieder vierstellig und lag nunmehr bei 1.027. Erstmals seit mehr als zwei Monaten müssen wieder mehr als 300 Covid-19-Erkrankte im Spital behandelt werden. Auch die Zahl der Intensivpatienten stieg wieder, 72 Schwerkranke müssen versorgt werden.

Eisenstädter Teststraße schließt per Schulbeginn

Seit dem Start am 13. Februar wurden in der Eisenstädter Coronavirus-Teststation im Allsportzentrum über 100.000 Personen getestet, dies teilte das Rathaus am Freitag mit. Der Zeitpunkt für die Schließung am 6. September sei bewusst gewählt worden, da die Schüler dann wieder regelmäßig in den Bildungseinrichtungen getestet werden. Die Kapazitäten wurden bereits Mitte Juli reduziert, nun werde der Bedarf weiter fallen, hieß es in der Aussendung.

Ende Mai seien noch rund 1.000 Personen täglich in die Teststation gekommen, aktuell seien es nur rund 150. Dieser extrem niedrige Bedarf könne von den Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) sowie den Apotheken gedeckt werden. Die Teststation der Landeshauptstadt bleibe jedoch in „Stand-by“. Sollte der Bedarf wieder steigen, kann die Teststation rasch wieder hochgefahren werden, erklärte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

Zweiter Durchgang der Sommerschule startet am Montag

18.600 Schülerinnen und Schüler sind für die Sommerschule in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland angemeldet. Im Vergleich zur Premiere 2020 wurde das Angebot ausgebaut: Neben Deutsch wird nun an Volks-, Mittel- und Sonderschulen bzw. AHS-Unterstufen auch Mathe angeboten, in der Volksschule zusätzlich Sachunterricht. Auch an manchen Oberstufen gibt es ein Kursangebot, um Lernrückstände aus dem Corona-Schuljahr aufzuholen.

852 Standorte öffnen diesmal für die Sommerschule früher ihre Pforten. Die meisten Anmeldungen gab es in Wien (rund 10.100), die wenigsten im Burgenland (1.100). Die Teilnahme an der Sommerschule ist wie im Vorjahr auch kostenlos und freiwillig – wer sich einmal angemeldet hat, muss aber eine Entschuldigung bringen, wenn er an einem Tag nicht erscheint. Besucht man die Sommerschule, fließt dies positiv in die Mitarbeitsnote des darauffolgenden Schuljahrs ein.