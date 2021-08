Schneemann präsentiert Mückstein Pflegemodell

Menschen die ihre Angehörige zuhause pflegen, müssen sozialrechtlich abgesichert sein, so Schneemann in einer Aussendung. Das Anstellungsmodell funktioniere im Burgenland gut und könnte auch zur Lösung für den Bund werden, so der Landesrat. Aktuell sind im Burgenland mehr als 200 Personen als pflegende bzw. betreuende Angehörige beim Land angestellt – Rund 200 pflegende Angehörige bei PSB angestellt.

Evaluierungsergebnisse erwartet

Mückstein zeigte Interesse am burgenländischen Modell und warte auf die Ergebnisse aus der im Burgenländischen Sozialhilfegesetz verankerten Evaluierung des Anstellungsmodells. Die Ergebnisse sollen im Spätherbst vorliegen. Schneemann erhoffe sich nun Adaptierungen auf Bundesebene. "Gerne bin ich auch dazu bereit, in den Ländern und den Ausschüssen des Nationalrates den Burgenländischen Weg im Pflegebereich zu erläutern. In Würde zu Altern ist nicht nur eine der größten politischen Herausforderungen, sondern eine Verpflichtung die wir der älteren Generation schuldig sind,“ so Schneemann.