Schwimmfestival

Einmal quer durch den Neusiedlersee

Die CoV-bedingt verschobene Durchquerung des Neusiedlersees wird am zwölften September nachgeholt. Die Seequerung ist die älteste Schwimmveranstaltung Österreichs. Sie wird klassisch in Illmitz gestartet – Ankunft ist dann 3,1 Kilometer weiter in Mörbisch.