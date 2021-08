1990 holten die Gebrüder Hagara den Europameistertitel im Tornado. Später segelte Roman Hagara mit Hans Peter Steinacher, das erfolgreiche Segelteam holte 2000 und 2004 Olympia-Gold. Segeln ist für den 55-Jährigen ein komplexer Sport. „Es ist wie Schachspielen am Wasser, nur mit mehr Teilnehmern. Du musst sehr strategisch denken können, du musst natürlich auch ein sehr, sehr gutes Gefühl haben für das Boot, für die Geschwindigkeit, dass man das Boot schnell segelt und das in Kombination damit gegen die Gegner eine Strategie aufzubauen. Man muss auch körperlich sehr fit sein“, so Hagara.

Derzeit segelt Roman Hagara als Skipper in der Hochgeschwindigkeitsklasse GC 32 – und es wird die letzte Saison für ihn, dem Segelsport bleibt er aber als Betreuer erhalten. „Da versuche ich mein Kow-how einzubringen – wie wir uns damals auf die Olympischen Spiele oder Großbewerbe vorbereitet haben, das versuche weiterzugeben, aber auch im taktischen und im strategischen Bereich. Ich bin Ansprechpartner für alles“, so Hagara.

Roman Hagara will Segelkarriere beenden

Der Neusiedlersee ist die Heimat des erfolgreichen Seglers und seiner Frau der Fotografin Sabine König und zu Hause ist es für ihn am schönsten, wie er sagt.