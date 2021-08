Innovationen gesucht

Es ist die alljährliche Suche nach den innovativsten Köpfen des Landes. Neue Errungenschaften in der Technik, im Bereich Transport und Logistik oder auch maßgefertigte Maulkörbe für Hunde – die Sieger aus den vergangenen Jahren kommen aus den unterschiedlichsten Branchen, so Wirtschaftsagentur Burgenland Geschäftsführer Michael Gerbavsits. „Wir sind ganz einfach überzeugt davon, dass Innovationen maßgeblich sind, für den Erfolg eines Wirtschaftsstandortes. Und was auch ganz wichtig ist, ist dass wissensbasiertes Arbeiten gefördert wird. Vieles was sich abspielt im Bereich Digitalisierung, künstliche Intelligenz basiert auf wissensbasierter Arbeit und da wollen wir vorne dabei sein“, so Gerbavsits.

Firmensitz im Burgenland als Voraussetzung

Ihre Produkte und Dienstleistungen einreichen dürfen ausschließlich Unternehmen die ihren Firmensitz im Burgenland haben. Die Unternehmen müssen die Rechte an ihren Innovationen halten und die Produkte müssen auch bereits am Markt erhältlich sein. Bewertet werden die eingereichten Innovationen von einer Jury, erklärte Gerbavsits. „Die Beurteilungskriterien sind: die Innovation selbst. Das heißt, die Neuheit des Projektes, der Innovationsgrad, die Originalität. Aber auch Maßnahmen zur Förderung eines innovationsfreundlichen Betriebsklimas sind wichtig. Und natürlich, weil auf das kommt es schlussendlich drauf an: Die Wirkung einer Innovation, wie ist der Markterfolg, wie sind die Marktchancen, was ist der Nutzen für den Kunden und für die Allgemeinheit.“

5.000 Euro Preisgeld für Gesamtsieger

Der Gesamtsieger erhält 5.000 Euro Preisgeld. In den drei Kategorien Klein- und Mittelunternehmen, Großunternehmen und Innovative Dienstleistungen wird ebenfalls jeweils ein Siegerprojekt gekürt. Präsentiert werden sollen die Gewinner Anfang November. Die Einreichfrist für den Innovationspreis Burgenland läuft noch bis 3. Oktober.