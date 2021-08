CoV-Fälle: Testangebot in Mattersburg

Dazu wird am Freitag, 20. August 2021, von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, im BITZ Bauermühle in Mattersburg, Schubertstraße 53, eine PCR-Teststation eingerichtet. Das Angebot ist nicht nur auf Mattersburg beschränkt, sondern richtet sich auch an Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirkes Mattersburg. Die Anmeldung zu den Tests erfolgt vor Ort.

Seitens der Gesundheitsbehörde wurden bereits nach den ersten positiven Fällen alle erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Covid-19-Virus eingeleitet. Die Bevölkerung ist aufgerufen, die gebotenen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten und ihren Gesundheitszustand zu beobachten und bei Symptomen die kostenlose Gesundheitsberatung 1450 anzurufen. Das Land Burgenland empfiehlt allen Burgenländerinnen und Burgenländern, das Impfangebot des Landes wahrzunehmen.