Sealmaker baut um 3,5 Millionen Euro aus

Baustart für das Projekt in Pöttelsdorf war bereits im Juli. Auf einer Nutzfläche von 1.200 Quadratmeter soll an das bereits bestehende Gebäude auf zwei Ebenen ein Zubau angebaut werden. Dieser soll Büro und Produktionsräume beherbergen. Vergrößerung und Modernisierung des Maschinenparks stehen dabei im Vordergrund.

Bestätigung der Standortsicherheit von Pöttelsdorf

Der Bau sei auch ein wichtiger Schritt, um zukünftig den globalen Markt noch besser bedienen zu können, heißt es in einer Aussendung der Firma. Die Investition in den Standort und in die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen könne auch als klare Bestätigung für die Standortqualität und -sicherheit in Pöttelsdorf gesehen werden, sagt Christina Glocknitzer, Mitglied der Geschäftsführung von Seal Maker.

Seal Maker

Seal Maker ist ein international agierender Hersteller etwa von hochwertigen Dichtungen und CNC-Drehmaschinen, die in sämtlichen Industriebereichen Anwendung finden. Seal Maker hat Kunden in mehr als 80 Ländern der Welt. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat 120 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Kundenbetreuung hat Seal Maker während der vergangenen Jahre Niederlassungen in Singapur und China gegründet.