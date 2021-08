„Women of Wiesen“ beim Jazz Fest

Es sei keine Entscheidung gewesen, sondern habe sich so ergeben, sagte Veranstalterin Juliane Bogner zur Entscheidung ein Programm nur mit Musikerinnen zu präsentieren. „Das sagt der Papa immer schon gern, dass er versucht hat Veranstaltungen zu machen und es hat sich eines nach dem anderen ergeben. Genauso ist es uns heuer bei diesem Jazz Fest gegangen. Im Laufe der Programmierung haben wir festgestellt, dass wir weibliche Künstler haben und eigentlich schon von selbst diesen Schwerpunkt gesetzt haben“, so Bogner.

ORF

So werden unter anderem die Stimmen und Beats von Rebekka Bakken, Babara Dennerlein und Ida Nielsen am Festivalgelände erklingen. Ida Nielsen musizierte bereits als Bassistin gemeinsam mit Prince. „Wir werden echten Funk und Groove spielen, eine Mischung aus all meinen Alben, ein Best of sozusagen und das mit viel Energie“, so Nielsen.

Fotostrecke mit 8 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Start dieses Wochenende mit Opus und Bilgeri

Auf dem Festivalgelände in Wiesen steht alles bereit. In den vergangenen Wochen wurden etliche Sanierungsarbeiten abgeschlossen – jetzt heißt es: Musik ab. Unter Berücksichtigung der 3-G Regel gibt es bereits dieses Wochenende die Goodbye-Tour von Opus und Bilgeri.