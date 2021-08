Indoorspielplatz nach Sturm gesperrt

Der Sturm, der in der Nacht vom 30. Juli auf den 1. August in Eisenstadt wütete, besiegelte das Schicksal des alten Baumes im Innenhof des Indoorkinderspielplatzes. Der über 100 Jahre alte Kastanienbaum knickte um und fiel auf das Glasdach des Spielplatzes. „Wir können es noch nicht genau sagen, aber ersten Schätzungen zufolge dürfte es sich um ungefähr 30.000 Euro Schaden handeln“, so der Eigentümer des Gebäudes Günter Buchinger.

Das Gebäude in der Eisenstädter Innenstadt war über 200 Jahre lang ein Gasthaus – bis im Jahr 2004 das Gasthaus Eder seine Pforten für immer geschlossen hat. Vor einigen Jahren mietete sich die Stadtgemeinde mit dem Indoorspielplatz im Gebäude ein. Sobald das Dach repariert ist, soll der Kinderspielplatz wieder aufsperren.

Fotostrecke mit 14 Bildern IVB IVB IVB ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Dach wird saniert

„Der Indoorspielplatz ist eine Bereicherung für die Innenstadt. Wir haben in diesen knapp drei Jahren über 21.000 zahlende Besucherinnen und Besucher gehabt. Natürlich hat es uns allen leid getan, dass dieser Sturmschaden entstanden ist, aber wir haben inzwischen mit dem Eigentümer – der IVB – Gespräche geführt. Es wird wieder repariert und ich hoffe, dass wir im Herbst wieder öffnen können“, so der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP)

„Wir bemühen uns sehr. Wir haben eine Versicherungsmeldung gemacht. Es ist ein Sachverständigengutachten derzeit in Ausarbeitung – parallel dazu haben wir Kostenvoranschläge eingeholt. Nach Freigabe durch die Versicherung werden wir dann die entsprechenden Sanierungsaufträge erteilen“, sagte Buchinger.

Weiteres Projekt in Fußgängerzone

Pläne gebe es auch für eine Nutzung des Obergeschosses des Gebäudes, aber diese seien noch nicht spruchreif, hieß es. Die Immobiliengesellschaft hat in der Innenstadt derzeit ein weiteres Großprojekt laufen – das Gebäude der ehemaligen Drogerie Hänlein wird saniert und unter anderem mit einem Aufzug versehen, im Gebäude sollen Ordinationen, Büros und Wohnungen entstehen.