Drei tödliche Verkehrsunfälle seit Freitag

Bereits am vergangenen Freitag forderte ein Verkehrsunfall im Südburgenland das erste Todesopfer an diesem Wochenende. In Steinfurt (Bezirk Güssing) kam ein 61-jähriger Autolenker von der Straße ab. Er prallte gegen einen Baum und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der zweite tödliche Verkehrsunfall ereignete sich am Tag darauf. In Rechnitz (Bezirk Oberwart) auf der B63 in Richtung Grenzübergang zu Ungarn prallten zwei Autos zusammen. Ein ungarischer Staatsbürger kam dabei ums Leben. Eine weitere Person wurde schwerverletzt ins Krankenhaus Oberwart gebracht – mehr dazu in Rechnitz: Ein Toter nach Verkehrsunfall.

Bei Überholmanöver abbiegendes Auto übersehen

Ebenfalls am Samstag verstarb ein Motorradfahrer auf der B50 von Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) kommend. Der 54-Jährige übersah bei einem Überholmanöver ein abbiegendes Auto, wurde vom Sitz geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen das Heck des Pkws. Auch er verstarb noch an der Unfallstelle.

Zwei weitere Motorradlenker landeten nach Verkehrunfällen am vergangenen Wochenende im Krankenhaus. Schwerverletzt wurde dabei ein Motorradlenker, der bei Tauchen in der Gemeinde Mariasdorf (Bezirk Oberwart) von einer Autolenkerin beim Abbiegen erfasst wurde. Der 32-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Oberwart eingeliefert.