Drei Neuinfektionen im Burgenland

Die Zahl der aktuell infizierten Personen bleibt im Burgenland bei 124. Mehr als 18.200 Personen gelten mittlerweile als genesen. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit vier an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, eine davon befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung. 221 (+18) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Rund 159.000 Personen sind vollimmunisiert

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 37,5. Über das Land Burgenland wurden bisher 330.927 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. 158.917 Personen gelten als vollimmunisiert.