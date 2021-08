Stipendien und Zuschüsse: Maßnahmen gegen Ärztemangel

Laut der Österreichischen Gesundheitkasse (ÖGK) ist das Burgenland aktuell gut mit Kassen-Ärztinnen und Ärzten versorgt. Unbesetzte Kassenärztestellen gibt es derzeit kaum. 143 Planstellen für Allgemeinmedizin bestehen zurzeit, davon ist nur eine Stelle unbesetzt, und zwar in Weppersdorf. Ähnlich die Situation bei den Fachärztinnen und -Ärzten: Die ÖGK finanziert 99 Planstellen, davon sind zwei unbesetzt. Gesucht wird eine Frauenärztin oder ein Frauenarzt in Jennersdorf, und ein Hautarzt oder eine Hautärztin in Neusiedl am See.

Das Land Burgenland unter Ressortverantwortung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat eine ganze Reihe von Maßnahmen gesetzt, um junge Medizinerinnen und Mediziner dazu zu motivieren, sich im Burgenland niederzulassen: Wer sich verpflichtet, nach dem Studium als praktischer Arzt im Land zu bleiben, bekommt während des Studiums 300 Euro monatlich.

Stipendium für Studium in Krems

Daneben vergibt das Land Stipendien für kostenlose Medizin-Studienplätze an der Danube Private University in Krems. Dort betragen die Studiengebühren ansonsten 26.000 Euro jährlich. Auch Turnusärzte werden unterstützt, mit 500 Euro monatlich, wenn sie im Anschluss als Allgemeinmediziner im Land bleiben. Für sie gibt es zudem einen Zuschuss für die Gründung oder Übernahme von Ordinationen. Hier zahlt das Land bis zu 60.000 Euro dazu.

Die erste Herausforderung für Nachwuchsmediziner ist die Aufnahme zum Studium. Beim Aufnahmetest haben sich heuer österreichweit 17.800 Kandidaten angemeldeet. Tatsächlich zum Test angetreten sind rund 12.800. Aufgenommen worden sind letztendlich nur 1.740, also nicht einmal jeder und jede Zehnte der ursprünglichen Anwärter. Ein Viertel von Ihnen kommt aus dem Ausland und wird womöglich nie eine Stelle als Medizinerin in Österreich antreten.