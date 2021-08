Burg Schlaining lädt zur Jubiläumssaustellung

Die 750 Jahre alte Friedensburg Schlaining erstrahlt für die große Ausstellung in neuem Glanz. Das Gebäude wurde aufwändig renoviert und adaptiert – mehr dazu in Feinschliff für Jubiläumsausstellung in Schlaining. „Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte“ ist seit Samstag für die Besucherinnen und Besucher geöffnet.

In der Ausstellung werden auf 1.300 Quadratmetern rund 850 Objekte gezeigt, die symbolisch für die Geschichte und Entwicklungen des Burgenlandes stehen. „Die Kunst ist es, zum jeweiligen Thema das richtige Objekt zu finden. Vor allem Objekte, die auch eine Geschichte erzählen. Nicht etwas, dass ich aus dem Katalog herausziehe, sondern Objekte, hinter denen Menschen und Schicksale stehen“, sagt Oliver Rathkolb, Historiker und Kurator der Ausstellung.

ORF

Bei der Eröffnung am Samstag waren rund 300 Gäste mit dabei, darunter zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Neben Reden und Zeitzeugen-Gesprächen sorgten Künstler wie Die Mayerin und Opus für die musikalische Unterhaltung. Ein Highlight des Abends war zudem die Neuinterpretation der burgenländischen Landeshymne durch Kolonovits, Orchester, Chor und Solisten – mehr dazu in Wir sind 100: Jubiläumsausstellung eröffnet. Die Jubiläumssaustellung ist von Dienstag bis Sonntag von 9.00 bis 18.00 Uhr in der Burg Schlaining besuchbar.