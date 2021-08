18 CoV-Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 4 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, eine davon befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung. 203 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 32,8. Im Zusammenhang mit der COVID-19-Schutzimpfung wurden laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 328.387 Impfdosen über das Land Burgenland verabreicht. 156.378 Personen sind durch Impfungen des Landes Burgenland bereits vollimmunisiert.

In der ursprünglichen Version dieses Beitrags waren 10 Corona-Neuinfektionen vermerkt. Diese Zahl wurde vom Koordinationsstab Coronavirus korrigiert.