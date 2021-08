14 Coronavirus-Neuinfektionen

18.222 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 18.679. 213 (-2) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Schutzimpfung wurden laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 328.366 Impfdosen über das Land Burgenland verabreicht. 156.375 Personen sind durch Impfungen des Landes Burgenland bereits vollimmunisiert.

Vergleich mit dem Vorjahr

Waren es am Montag noch 450 Fälle österreichweit, so sind es am Samstag 951. Auch im Burgenland manifestiert sich diese Steigerung. Seit Dienstag ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder zweistellig. Vor einem Jahr, am 14. August 2020 meldeten die Ministerien 282 Neuinfektionen, drei im Burgenland, dazu 110 Spitalspatienten. Ein Jahr später halten wir österreichweit bei 951 Neuinfektionen, 14 davon im Burgenland.

Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, hochgerechnet auf 100.000, war vor einem Jahr ein abstrakter Begriff. Der Sommer 2020 war relativ entspannt, die nächste Welle kein Thema. Doch der Herbst und Winter brachten die Ernüchterung.

Ein Jahr später liegen Neuinfektionszahlen und Inzidenzen weit über den Werten von 2020. Dennoch ist von einem neuerlichen Lockdown – derzeit jedenfalls – keine Rede. Der Grund: Es gibt die Impfung.

Höchste Impfquote im Burgenland

Betrachtet man das laufende Jahr, so liegt der Anteil der zumindest einmal Geimpften an den Covid-19-Fällen in Österreich seit Jahresbeginn nur bei etwa 1,6 Prozent. Berechnet man nur den Anteil bereits vollständig Immunisierter, liegt dieser bei lediglich 0,6 Prozent, so das Gesundheitsministerium. Nur 55,7 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind vollimmunisiert. Das sei deutlich zu wenig, sagen Experten. Am höchsten ist die Impfquote mit 62,2 Prozent im Burgenland.