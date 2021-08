Bäder-Zwischenbilanz: Attraktionen bringen Gäste

In Podersdorf (Neusiedl am See) freut sich die Gemeinde über steigende Zahlen, insgesamt sind es um 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Aus dem benachbarten Ausland kommen heuer aber weniger Besucherinnen und Besucher. Der insgesamt steile Anstieg an Besucherinnen Besuchern sei vor allem auf die neue Familien-Erlebniswelt zurückzuführen, heißt es vom Tourismusbüro – mehr dazu in Mehr Grün statt Beton in Podersdorf und Strandbad Podersdorf bekommt Erlebniswelt.

Nach 2020: Weiterer Rekord in Königsdorf

Auch am Badestausee Forchtenstein sind die Besucherzahlen seit letztem Jahr gestiegen, hier wird das Testangebot vor Ort gut angenommen. Königsdorf (Bezirk Jennersdorf) verzeichnete 2020 einen Rekord-Sommer, dieses Jahr sind es nochmals deutlich mehr Badegäste als vor der Pandemie. Ausschlaggebend dafür könnte laut Gemeinde das gestiegene Interesse am Urlaub zu Hause sein. Sehr gut angenommen wird am Königsdorfer Badesee auch das gastronomische Angebot.

Zwei Drittel weniger Gäste in Bernstein

Doch nicht überall im Burgenland fällt die Zwischenbilanz so positiv aus. Im Vergleich zum Vorjahr weist etwa der Neufelder Badesee (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) einen Rückgang von rund 10.500 Gästen auf.

Über einen besonders starken Abfall der Besucherzahlen beklagt sich das Naturbad Bernstein (Bezirk Oberwart), Verantwortliche berichten von beinahe zwei Drittel weniger Gästen als im Sommer 2020. Der 3G-Nachweis soll oft nicht vorhanden sein und die Testmöglichkeit vor Ort nicht angenommen werden. Auch der verstärkte Ausbau von privaten Bademöglichkeiten wie Pools und Teichanlagen könnte für den massiven Rückgang an Besuchern verantwortlich sein, heißt es vom Naturbad-Betreiber. Sowohl in Neufeld als auch im Südburgenland hofft man jetzt noch auf die kommenden, letzten Ferienwochen.